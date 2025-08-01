Bakan'dan Koç Kardeşlere Teşekkür - Son Dakika
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Bakan'dan Koç Kardeşlere Teşekkür

01.08.2025 11:58
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Bakan Kurum, çöpleri toplayan Mete ve Görkem Koç kardeşleri 'çevre müfettişi' ilan etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin çöp bırakmasına gösterdikleri tepkiyle gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere teşekkür mektubu gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşköprü Yaylası'na bırakılan çöplere tepki gösteren Mete ve Görkem Koç kardeşlerin görüntülerinin sosyal medyada ilgi gördüğü belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un iki kardeşin hassasiyetini karşılıksız bırakmadığı, Bakanlığın çocuklar için başlattığı Çevre Müfettişi Projesi kapsamında Mete ve Görkem'i "çevre müfettişi" ilan ettiği bildirildi.

"Siz varsınız diye yarınlarımız temiz olacak"

Açıklamada, Bakan Kurum'un Koç kardeşlere yazdığı mektuba da yer verildi. Kurum, teşekkür mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Atıkların arasından umut toplayan toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman. 'Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar.' diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin, kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek 'Artık doğamıza sahip çıkın.' diyorsun. Yaptığın iş o kadar kıymetli ki, o cesur adımlarla dünyanın geleceğini değiştiriyorsun, cennet vatanımıza sahip çıkıyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz, size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle."

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da çocukların görüntülerini paylaşarak, "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Yaylalarını kirletenlere çöp toplayarak örnek olan Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz." açıklamasında bulundu.

"Doğamız çok temiz olsun"

Öte yandan Gümüşhane Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemil Bayram, çocuklara Bakan Kurum'un teşekkür mektubunu, çevre müfettişi kimliklerini ve çeşitli hediyeleri ulaştırdı. Ayrıca Bakan Kurum, ilçeye 50 çöp konteyneri konulması yönünde talimat verdi.

Mektubu okuduktan sonra Kurum'a teşekkür eden Görkem Koç, "Doğamız çok temiz olsun, insanlar da bir daha pisliklerini atmasın." ifadelerini kullandı. Mete Koç da Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Bakanlıkça, çevre hassasiyeti oluşturmak için Ocak 2020'de hayata geçirilen Çevre Müfettişi Projesi kapsamında çevre gönüllüsü çocuklara "çevre müfettişi" kimlikleri veriliyor.

Kaynak: AA

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