Bakan Ersoy'dan Yeni Yıl Mesajı

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yılın Türkiye'ye ve dünyaya barış ve esenlik, vatandaşlara da sağlık, başarı ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Bakan Ersoy, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, umut, sevgi ve dayanışma duygularıyla 2025'e "merhaba" dediklerini belirtti.

Geride bıraktıkları yılın, Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmaya yönelik önemli rekorlara imza attıkları bir yıl olduğunu ifade eden Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"2025 yılında da kültürümüzü yaşatma ve dünyaya tanıtma misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Kültür ve sanatın birleştirici gücüyle daha aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Bu duygularla yeni yılın ülkemize ve dünyaya barış ve esenlik tüm vatandaşlarımıza da sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim."