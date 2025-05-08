Bakan Fidan, AB Toplantısında

- Dışişleri Bakanı Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı.
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