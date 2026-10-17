Bakan Fidan, Bağdat\'ta İİT 52. Bakanlar Konseyi kapsamında Fayyad ile görüştü

Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT 52. Bakanlar Konseyi kapsamında Fayyad ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, kentteki İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında yapıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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