Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek" - Son Dakika
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Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"

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Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddialar nedeniyle Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, “İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek” dedi. Göktaş, Özlale’ye 1 milyon liralık tazminat davası da açtı.

Fon soruşturması kapsamında Bakan Göktaş’ın ailesine yönelik iddialar yargıya taşındı. Göktaş, milletvekillerine iddialarını ispatlamaları için süre tanıdığını, ancak ispatlayamadıklarını belirtti. Göktaş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, fon meselesi üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan iddiaların “yalan ve iftira” olduğunu belirterek, "İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim" dedi.

YENİ PARTİLİ 3 İSİM SAVCILIĞA VERİLDİ

Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Bakan Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçelerde, Özlale'nin, Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in PHE ve PRY yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü ve konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) belgelerinin bulunduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtilen dilekçelerde, durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilin ve ailesinin söz konusu fon işlemleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da aile bireylerinin anılan fonlarda tek bir kuruşluk dahi işlem gerçekleştirmediği, iddia edilen işlemleri yapan kişiyle babasının T.C. numaralarının aynı olmadığı, isim benzerliği olduğu açıkça belirtilmiştir."

"HEM KENDİSİ HEM AİLESİ HEDEF ALINDI"

Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarılan dilekçelerde, iddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği bildirildi.

Cemal Enginyurt'un ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı iddiaları gündeme getirdiği ve Bakan Göktaş ile ailesini hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.

Dilekçelerde, milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu savunularak, haklarında "hakaret", "iftira", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Öte yandan, Bakan Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçeyle Milletvekili Ümit Özlale hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.

Tazminat davası dilekçesinde, Özlale'nin iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

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Mahinur Özdemir GöktaşCemal EnginyurtYeni PartiGüncelHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    sayın bakan keşke şu vurgunu yapan arkadaşlardanda şikayetçi olsaydınız sadece adınız geçti diyemi raha4sız oldunuz çalınan milyarlarca dolardan hiç rahatsız olmadınızmıya yazıklar olsun 42 27 Yanıtla
    Caner Caner:
    Oğlum, iftira için böyle bir mazeret öne sürülebilir mi? Birisi sana hırsız olmadığın halde hırsız derse hoşuna gidermi? Ya da iftira atanı suçlamayıp keşke falanca hırsızlığa karşı çıksaydı bir argüman olabilir mi? kısaca aklın yerinde mi sezgin... 13 11
    Harun EROĞLU Harun EROĞLU:
    Saçmalama Sezgin. Adı geçen kişiye o teşkilattan hiç kimse sahip çıkmadı. Ama sizler onca kanıta onca delile rağmen birilerinin Belediyeleri boşalttığına inanmıyorsunuz. Siz suçluya sahip çıkar, karşıdaki kişilere birsürü iftira atar karalama kampanyası yürütürsünüz 10 3
    Orhann Orhan Orhann Orhan:
    HUKUK ONEMLI:) 8 5
    128547Ab& 128547Ab&:
    Totoş sezgin bunlar belediye soymamiş ölü soymamiş İzmir marşıyla birbirlerini soymuşlar totoş sezgin Beyninizi ve ruhunuzu satmışsiniz mezarlıkta rakı içenlere ve Silivri'ye anca boş konuşuyorsunuz 5 7
    şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Orhan orhan sence gerçekten hukuk diye bir şey varmı olmayan bir şey nasıl önemli olur 7 5
    sade vatandaş sade vatandaş:
    o zaman zamanı gelince imamoğlu tirilyonluk dava açacak bakalım ödeyebileceklermi? 1 5
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Sezgin haklisin 1 3
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    caner komikti bu :D 0 3
    Abdullah Abdullah:
    Sayın balan keşke sizinklerin tuttuğu iftiracılar yüzünden aylar/ yıllardır içeride yatırılan masumlar için de böyle cesur çıkışınız ola da sizi alkışlasaydık! Adalet herkese lazım. 1 1
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Caner kardeş! Hukuk ve dolayısıyla Adalet var diyorsun yani! Gönülden inanıyor musun yoksa fanatizm mi? Lütfen kendine söyle...Ben ve birçoğu biliyor zaten ne olduğunu. 0 0
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Haram olsun 0 0
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    çok hakli bakan bu konuda 23 17 Yanıtla
    Caner Caner:
    Ama muhaliflere iftira atmak serbest. Onlar kesinlikle yargılanmamalı yoksa "siyasi diye bağırmaya başlarlar" Çünkü onlar için iftira suçu söz konusu olamaz. 5 3
  • ismail akca ismail akca:
    söz konusu hükümet kanadı olunca bütün haklarını arıyorlar 17 19 Yanıtla
    mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    size ailemize iftira atarlarsa, gerçekten iftira ise, sessizmi kalırdınız.vicdani olmak lazım. 11 9
    Orhann Orhan Orhann Orhan:
    MW9F5JDTY SEN HIC AKP SUCUNU KABUL ETTIGINI GORDUNMU 9 8
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    mw9f5jdtdy: elbette kalmazdım hoş bir şey değil ama yolsuzluğu yapanlar hakkında da sessiz kalmazdım 11 4
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    mw9f sende Evine hirsiz girince susacakmisin o zaman. hirsizlara da sesini ciksin 1 5
    Caner Caner:
    Orhannnn aklını başına al. Suçun delili varsa suçtur yoksa buna iftira denir. Oğlum siz videolu rüşvet hırsızlığını bile savunan bir kitlesiniz. Sizden akıl izan beklenmez. 4 1
  • mehmet demirtaş mehmet demirtaş:
    kuyruk acıları var. iftiraya hemen sarılırlar. kendi suçlarını bastırmak için 16 13 Yanıtla
  • Abuzitin Lastikleri Abuzitin Lastikleri:
    Bakan bey hani kimsesizlerin kimsesiydiniz. Birazda Fon hırsızlarına rotayı çevirsen. 17 5 Yanıtla
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