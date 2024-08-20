Bakan Göktaş, Mardin\'deki Telkari Ustalarını Ziyaret Etti

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TELKARİ USTALARINI ZİYARET ETTİ

Mardin Valiliği ziyaret sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de bulunan, 'devlet sanatçı' ünvanı olan telkari ustası İbrahim Cihan'ı atölyesinde ziyaret etti. Telkari sanatı hakkında bilgi alan Göktaş, telkari parlatma işlemi de yaptı. Cihan, Bakan Göktaş'a telkari broş hediye etti. Daha sonra Birinci Cadde'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş, UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü sahibi telkari ustası Süryani Suphi Hindiyerli'yi de atölyesinde ziyaret etti.

Bakan Göktaş, son olarak İpekyolu Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Göktaş'a ziyaretlerinde Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da eşlik etti.

Salih KESKİN/MARDİN,