Bakan Göktaş: Narin Güran Cinayetinde İtiraz Gelişiyor - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Narin Güran Cinayetinde İtiraz Gelişiyor

Bakan Göktaş: Narin Güran Cinayetinde İtiraz Gelişiyor

Aile Bakanı Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında verilen cezalara itiraz edeceklerini duyurdu.

30.12.2024 13:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında mahkemenin gerekçeli kararının ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Göktaş, Niğde Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Narin Güran cinayeti sürecine en başından itibaren müdahil olduklarını belirtti.

İlk andan itibaren Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla sürece dahil olduklarını anlatan Göktaş, "Bakanlığımız gerekli tüm çalışmalarda adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez." dedi.

Göktaş, üç sanıkla ilgili verilen cezaların yüreklere su serptiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bakanlık olarak hem ilk hem ikinci davaya avukatlarımızla hem müdahil olduk hem de tüm aşamada da orada avukatlarımız etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Nevzat Bahtiyar hakkında verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra, bu cezaya da itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. İlk günden itibaren bütün hukuki süreci de yakından takip ettik, avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de bu dava için özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Narin Güran Cinayetinde İtiraz Gelişiyor - Son Dakika

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