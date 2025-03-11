Bakan Göktaş'tan Katar ile İşbirliği Vurgusu

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. Oturumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'nin New York kentinde, Katarlı mevkidaşı Buthaina bint Ali Al Jabr Al ile bir araya geldi. İkili görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Göktaş, "Önümüzdeki dönemde imzalayacağımız faaliyet planı kapsamında, başta ailenin güçlendirilmesi olmak üzere, sosyal hizmetler alanında yürütebileceğimiz ortak çalışmaları ve 2'inci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasını değerlendirdik" dedi.

BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. Oturumu için ABD'nin New York kentinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al ile ikili görüşme yaptıklarını kaydetti.

Göktaş paylaşımında, "Önümüzdeki dönemde imzalayacağımız faaliyet planı kapsamında, başta ailenin güçlendirilmesi olmak üzere, sosyal hizmetler alanında yürütebileceğimiz ortak çalışmaları ve 2'inci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasını değerlendirdik. Ülkelerimiz arası işbirliği ve birlikte çalışma imkanlarımız kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.