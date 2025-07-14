Bakan Güler: Amacımız sürecin başarıyla tamamlanması ve kardeşliğin pekişmesidir

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler , "Terörsüz Türkiye hedefi yakın zamanda ulaşmayı amaçladığımız en temel eşiklerden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen süreç sadece bugünümüzün değil yarınlarımızın da güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adımdır. Yegane amacımız sürecin başarıyla tamamlanması ile milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin pekişmesidir. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde, dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıklarınca konser verildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin şanlı tarihin en karanlık olayı olarak ortaya çıktığını belirterek, "Devletimizin bekasına, milletimizin iradesine kasteden bu menfur teşebbüs Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asil milletimizin sarsılmaz iradesi ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle akamete uğratılmıştır. O gece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımızın vatansever mensupları, vatandaşlarımızla omuz omuza vererek milli iradeye, bağımsızlığımıza ve hukuka olan bağlılıklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ASLA ESİR EDİLEMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Bakan Güler, 15 Temmuz gecesinin sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olmadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bir milletin kendi iradesine ve kaderine sahip çıkma iradesinin tescilidir. Bu şanlı direniş Türk milletinin topyekun bir inançla egemenliğine ve istiklaline nasıl sahip çıktığının eşsiz bir örneğidir. Ordu millet anlayışındaki asil milletimiz kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimizle birlikte tek yürek tek yumruk olarak Cumhuriyetimize demokrasimize ve tüm kazanımlara canı pahasına sahip çıkmış bir kez daha dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN DAMARLARINA SIZMIŞ İLLEGAL YAPI GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEHDİTTİR'

Milli Savunma Bakanlığı olarak FETÖ ile mücadeleyi ilk günkü kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Güler, "Kim olduğuna bakılmaksızın iltisaklı tek bir kişi dahi kalmayana dek bu mücadelemiz hukuk çerçevesinde etkin bir şekilde devam edecektir. Zira devletin kılcal damarlarına sızmış her illegal yapı, güvenliğimiz için ciddi bir tehdittir. Bu konuya dış güvenlik penceresinden bakıldığında da meselenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Öyle ki son İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında, aynı şekilde Ukrayna ve Rusya içerisindeki asimetrik saldırılarda iç tehditlerin dış güvenliği nasıl zafiyete uğratabileceğine hepimiz birlikte şahit olduk. Bizler geçmişten ders alarak geleceği inşa etme sorumluluğumuzu taşıyoruz. Bu yüzden ülkemizin güvenliğini zedeleyebilecek en küçük bir zafiyete dahi tahammülümüz yoktur" diye konuştu.

'YÜRÜTÜLEN SÜREÇ, TARİHİ BİR ADIMDIR'

Bakan Güler, 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinerek, "Terörsüz Türkiye hedefi yakın zamanda ulaşmayı amaçladığımız en temel eşiklerden biridir. Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de bir ve beraber olarak her türlü tehdidin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor, her türlü kirli planı bertaraf edebilecek güçte olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Gerçek şu ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen süreç sadece bugünümüzün değil yarınlarımızın da güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adımdır. Yegane amacımız sürecin başarıyla tamamlanması ile milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin pekiştirilmesidir. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle vurgulamak isterim ki aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü korunmuş terör örgütlerine karşı kararlı duruşumuz ve etkin mücadelemiz gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'FAALİYETLERİMİZİ BÜYÜK BİR AZİM, KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEYİZ'

Savunma ve güvenlik görevlerinin bir diğer önemli cephesinin Mavi Gök ve Siber Vatan olduğunu kaydeden Bakan Güler, "Bu alanlardaki hak ve menfaatlerimizi korumak için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinden geniş çaplı tatbikatlara kadar çok yönlü faaliyetlerimizi büyük bir azim kararlılık ve başarıyla sürdürmekteyiz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye ve daha kudretli bir Türk Silahlı Kuvvetleri bırakmak için çalışmalarımıza yüksek bir heyecan ve motivasyonla devam edeceğiz. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Güler, tören sonunda şehit ve gazi yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.