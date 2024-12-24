Bakan Güler Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında İnceleme Yaptı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Bakan Yaşar Güler ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı."