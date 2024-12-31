Bakan Güler Batman'da

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(BATMAN) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla Batman'da temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Güler, temasları kapsamında beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Batman Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik makamındaki ziyarette Vali Ekrem Canalp, Milli Savunma Bakanı Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesine kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.