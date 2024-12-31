Bakan Güler, İnsansız Uçak Üssünü Ziyaret Etti

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'nin 2024 yılının son günündeki birlik ziyaretleri devam ediyor. Batman'a giden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.