Bakan Güler, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.
Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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