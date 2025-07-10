Bakan Güler, Ukrayna Koalisyonu Toplantısına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık karargahından çevrim içi bağlantıyla Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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