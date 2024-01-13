 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Şırnak'ta şehitler için düzenlenen törenin ardından birlik komutanları ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak\'a gitti (2)
13.01.2024 - 17:02,
Abone Ol

Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2)

BİRLİK KOMUTANLARI İLE TOPLANTI YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Şırnak'ta şehitler için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, birlik komutanları ile toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde, Pençe-Kilit bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Güler, daha sonra Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Piyade, Şırnak, TSK, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2) - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement