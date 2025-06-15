Bakan Işıkhan: En Düşük İşsizlik Oranı

Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen yürüyüşe Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa'nın, basın açıklamasını okumasının ardından yürüyüş yapıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,