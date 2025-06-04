Bakan Işıkhan: "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiştir""Son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni... - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiştir""Son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni...

04.06.2025 17:27
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- Bakan Işıkhan: "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiştir" "Son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 113.

- Bakan Işıkhan: " Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiştir"

"Son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır"

CENEVRE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında ILO Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "2025 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek itibarıyla; Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş ve son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında ILO Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Genel Kurul'a hitabında Türkiye'nin üretimi, istihdamı ve sosyal uyumu merkeze alan kalkınma modeli doğrultusunda uygulamaya konulan, insana yakışır iş odaklı politikalarını anlattı. Bakan Işıkhan, "Türkiye'nin kalkınma modeli, yani Türkiye Yüzyılı hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da defaatle vurguladığı gibi, milletimizin gücüne dayanmakta; üretim, istihdam ve sosyal uyumu esas almaktadır. Kısa süre önce ilan ettiğimiz 'Ulusal İstihdam Stratejisi', bu kararlılığın güncel bir yansımasıdır. Çalışma hayatımızın tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanan strateji, 4 temel politika alanı üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; İkiz Dönüşüm, Kapsayıcı İstihdam, Sosyal Koruma ve Kırsal Kalkınma. Bu çerçeve, değişen çalışma hayatında işler, haklar ve büyüme arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine indi"

Son çeyrekteki işgücü verilerinin tarihi zirve olduğuna dikkat çeken Işıkhan, "2025 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek itibarıyla; Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş ve son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yeni Suriye yönetiminin, daha güçlü bir toplum ve devlet inşa etme çabalarını destekliyoruz"

Işıkhan, Türkiye'nin son dönemdeki diplomasi başarısına da değinerek Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştaki arabulucu rolünü vurguladı. Bakan Işıkhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"On yılı aşkın bir süredir milyonlarca Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapmış olan Türkiye, insani değerleri önceliklendirerek tarihin doğru tarafında yer almış olmaktan gurur duymaktadır. Yeni Suriye yönetiminin, daha güçlü bir toplum ve devlet inşa etme çabalarını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde Türkiye; diplomasiye öncelik vererek anlaşmazlıkların çözümünde cesur adımlar atmaktadır. Türkiye; Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmiş ve Somali ve Etiyopya arasındaki sorunun çözümünde önemli katkılar sağlamıştır."

" Gazze'deki soykırımı durdurun"

Bakan Işıkhan Genel Kurul hitabında Filistin halkının haklı mücadelesine verilen güçlü destek ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için uluslararası topluma yönelik çağrıda da bulunarak, "Filistinlilerin barış ve onur içinde yaşamasına olanak tanıyacak iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Filistin ve özellikle Gazze'deki ekonomik ve sosyal kriz; derin yoksulluk, yüksek işsizlik ve onlarca yıllık işgal ve ablukayla ağırlaşan yaşam koşullarıyla kritik bir noktaya ulaşmıştır. Bu bağlamda, Filistin'in; ILO toplantılarına gözlemci statüsüyle katılımına ilişkin taslak kararı memnuniyetle karşılıyor, tüm ülkeleri bu kararı desteklemeye davet ediyoruz. Bu adımı Filistin halkının vazgeçilmez haklarının temin edilmesi ve ILO'ya tam üyelik yolunda önemli bir ilerleme olarak görmekteyiz. Bir kez daha uluslararası toplumu, Filistin halkının adil ve kalıcı barışa yönelik meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan konuşmasını "Gazze'deki soykırımı durdurun" diyerek tamamladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vedat Işıkhan, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan: 'Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiştir''Son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni... - Son Dakika

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