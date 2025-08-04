Bakan Kacır Bingöl'de İstişare Toplantısı Yaptı

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Kacır, Bingöl Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü. Kacır, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından Bingöl Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kacır, Başkan Erdal Arıkan ile bir süre görüşerek Bingöl Belediyesi Bilim Merkezi protokolünün imza törenine katıldı. Bakan Kacır ve beraberindekiler, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Cevdet Yılmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında katıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,