Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettiklerini belirterek, "Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, "Ekonomimizin en önemli yapısal meselelerinden olan cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettik. Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Kacır: Cari Açıkta İlerleme Var - Son Dakika
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