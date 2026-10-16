Bakan Kacır, TBMM\'de milletvekilleriyle 81 ilin sanayi altyapısını ele aldı

Bakan Kacır, TBMM'de milletvekilleriyle 81 ilin sanayi altyapısını ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM'de milletvekilleriyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehirlerin sanayi altyapısı, yatırımları ve kalkınma projelerini değerlendirdi. Kacır, 81 ilin potansiyelini harekete geçirip refahı artırmak için çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.
Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle bir araya gelerek şehirlerimizin sanayi altyapısını, yatırımları ve kalkınma projelerini değerlendirdik. 81 ilimizin her birinin potansiyelini harekete geçirmek, kalkınmasını hızlandırmak ve refahı artırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
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