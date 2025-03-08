Bakan Kurum'dan Kadınlar Günü Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her günün kahramanı olan, gücüyle, azmiyle hepimizi ayağa kaldıran kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Emeğiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren, özellikle deprem bölgesinde fedakarca çalışan, üreten tüm kadınlara gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerine de yer verdi.