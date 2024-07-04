Bakan Kurum: İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri İçin Çalışacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum: İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri İçin Çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri için gece gündüz çalışacaklarını açıkladı. Kurum, iklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarını uygulamaya devam edeceklerini vurgulayarak, çevre ve iklim toplantısı kapsamında birçok konuyu değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

04.07.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler" ve "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefleri için gece gündüz çalışacaklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatanın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlı olduklarının altını çizerek, iklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda "Çevre ve İklim Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini bildiren Kurum, geleceğin teminatı çocuklara güzel bir gelecek bırakacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, başkanlığında gerçekleştirdikleri toplantı kapsamında, küresel bir modele dönüşen "Sıfır Atık Hareketi", iklim değişikliği, Depozito Yönetim Sistemi, denizlerdeki çevre denetimi, sera gazı emisyon azaltımı, uluslararası iklim müzakereleri, korunan alanlar, yeşil dönüşüm, bisiklet yolları, mikromobilite uygulamaları, ekolojik koridorları ve millet bahçelerinde gelinen son noktayı değerlendirdikleri bilgisini verdi.

Kurum, "İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler için, 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimiz için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri İçin Çalışacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
00:27 Provokatörler yine sahnede ’’Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı’’ dediler, gerçek bambaşka çıktı Provokatörler yine sahnede! ''Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı'' dediler, gerçek bambaşka çıktı
00:20 Daha inşaat aşamasındaydı Yangın Şırnak Bölge Hastanesi’ni küle çevirdi Daha inşaat aşamasındaydı! Yangın Şırnak Bölge Hastanesi'ni küle çevirdi
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:53 Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 02:09:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri İçin Çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement