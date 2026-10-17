Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

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Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği" hazırlıklarının sürdüğünü açıklayarak hasta ve sağlık çalışanlarının haklarını ilk kez tek çatı altında toplayacaklarını duyurdu; düzenleme kapsamında aydınlatılmış onamlar elektronik ortama taşınırken, tüm sağlık tesislerinde açılacak iletişim birimleri ve dijital başlıklarla süreçler daha hızlı yürütülecek.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü "Hekim ve Hâkim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar" temasıyla düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

"SAĞLIĞIN VE ADALETİN MERKEZİNDE İNSAN VARDIR"

Bakan Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada "Sağlığın ve adaletin merkezinde insan vardır" diyerek her iki alanın da vatandaşların haklarını ve iyilik hâllerini korumak için çalıştığını belirtti. Sağlık ve adalet arasındaki iş birliğinin önemine değinen Memişoğlu, "Bizleri aynı zeminde buluşturan insanımıza karşı taşıdığımız bu ortak sorumluluktur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlendirildiğini belirten Memişoğlu, hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarının mesleki güvencesini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

Sağlık hizmetlerinin her aşamasında yoğun bir emek ve büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Hekimliğin özünde diğerkâmlık vardır. Sağlık çalışanlarımızın mesleki birikimiyle birleşen bu adanmışlık sağlık sistemimizin en büyük gücüdür. Bizler de bu emeği desteklemek, hizmetin sürekliliğini sağlamak ve sağlık çalışanlarımızın haklarını koruyarak görevlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

"HUKUK, SAĞLIK HİZMETİNİN GÜVEN UNSURUDUR"

Tıbbi uygulamaların hukuki değerlendirmesinde bilimsel verilerin ve her olayın kendi koşullarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesiyle hukuki sorumluluk doğuran kusurun bulunmasının birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Sağlık hizmetlerinin hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Memişoğlu, "Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur" dedi. Göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 170 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, bu çalışmalarda bilimsel bilgi, ortak akıl ve istişareyi esas aldıklarını kaydetti.

Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU VE SİGORTA TEMİNATLARI

Sağlık çalışanlarının mesleki güvencesine yönelik adımlara değinen Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kuruluyla ilgili "Kurulumuz, mevzuatla belirlenen kapsamda tıbbi işlem ve uygulamalara ilişkin soruşturma izni değerlendirmelerini yürütmektedir" dedi. Kurulun gerektiğinde uzman görüşlerinden de yararlanarak iddiaların tıbbi ve hukuki yönleriyle incelenmesine ve süreçlerin daha öngörülebilir biçimde yürütülmesine katkı sağladığını belirtti. Kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarının rücu sorumluluğuna ilişkin esasları yeniden düzenlediklerini ifade eden Memişoğlu, "Mesleki sorumluluk sigortalarının işlevselliğini artırmaya yönelik adımlar atarak sigorta teminat limitlerini güncelledik" diye konuştu.

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını birlikte gözeten düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Hasta ve çalışan haklarına ilişkin düzenlemeleri tek çatı altında birleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Hazırlıklarında sona geldikleri "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" ile aydınlatılmış onamların elektronik ortamda ve güvenli şekilde verilebilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DİJİTAL PLATFORM GELİYOR

Sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili de konuşan Memişoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın haklarına ilişkin başvuru ve iletişim mekanizmalarını kamu, özel ve üniversiteye bağlı sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz" dedi. Çalışanların başvurularını yapabilecekleri ve süreçlerini takip edebilecekleri dijital bir platform oluşturulacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık tesislerinde açılacak Hasta ve Çalışan Hakları İletişim Birimleriyle hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının başvurularının daha etkin değerlendirileceğini söyledi. Memişoğlu, "SABİM, CİMER ve bu birimlere iletilen başvuruları koordineli biçimde ele alarak mükerrer işlemleri önleyecek, değerlendirme süreçlerini hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Gelişen bilim ve teknolojiye dikkat çeken Bakan Memişoğlu; yeni tedaviler, dijital uygulamalar ve yapay zekâ destekli sistemler hayata geçerken hukuki süreçlerin, etik ilkelerin ve mesleki sorumlulukların da birlikte ele alınması gerektiğini, güçlü bir hukuk birikiminin geleceğin sağlık hizmetlerini güvenle inşa edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Kemal MemişoğluSağlık BakanıSağlıkGüncelSon Dakika

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