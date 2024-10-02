Bakan Şimşek Karabük'te Ekonomi Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Şimşek Karabük'te Ekonomi Vurgusu

Karabük ziyareti ile ekonomik stratejilere değinen Bakan Şimşek, kentin kalkınma projelerini destekledi.

02.10.2024 15:17
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salt, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle eş zamanlı başlayan "Türkiye Buluşmaları" çalışmalarının hafta sonu tamamlandığını hatırlattı.

Ziyarette kentin önemli dinamikleriyle bir araya gelen Bakan Şimşek'in, Karabük'ün geleceği için kritik konulara değindiğini belirten Salt, "Program kapsamında AK Parti Karabük Teşkilatını, Karabük Belediyesi ile Karabük Valiliğini ziyaret eden ve sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla buluşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomisine dair atılan adımları ve verileri değerlendirerek, Karabük'ün stratejik konumunu ve sanayi sektöründeki rolünü vurguladı." ifadelerini kullandı.

Salt, Bakan Şimşek'in kente gösterdiği özel ilginin, Karabük için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, ziyaretin Karabük'ün sanayi ve ekonomi alanındaki atılımlarına hız kazandıracağını bildirdi.

Karabük'ün, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve yatırım odaklı politikaları sayesinde, ülke ekonomisinde daha etkin bir aktör haline geleceğini aktaran Salt, Şimşek'in destekleriyle Karabük'ün, bölgesel ve uluslararası ticarette stratejik bir üs olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Şimşek'in ziyaretinin, Karabük'ün kalkınma projelerine ivme kazandıracağına değinen Salt, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Karabük'ün sanayi, ekonomi ve istihdam alanında örnek bir şehir olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Şimşek, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek Karabük'te Ekonomi Vurgusu - Son Dakika

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