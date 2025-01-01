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Bakan Tekin, eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin 63. ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin 63'üncü ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin ölümünün 63'üncü yıl dönümünde kabrini ziyaret etti. Bakan Tekin, İleri'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile katıldı. İleri için dua edilmesinin ardından mezarlık ayrılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, Tevfik İleri'nin sadece eğitim tarihinde değil aynı zamanda demokrasi tarihinde de çok derin bir yeri olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Tevfik İleri'nin, Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarının mezarlıklarına yönelik Bulgarlar tarafından yapılan saldırıları protesto etmek için yaptığı organizasyonların Türkiye'de gençlik hareketlerinin ilk örneklerinden olduğunu belirterek, "Bakanlık yıllarında, kendi tabiriyle 'nesil yetiştirmek 'için uğraşıyor. Ruhen mamur ve mutmain bedenen müreffeh, ahlaken sağlam nesilleri yetiştirmek için yaptıkları çalışmalardan bazı örnekler sundu arkadaşlarımız. Onların dışında aynı zamanda bu sağlıklı bir nesil yetiştirmek üzere daha önce Hasan Ali Yücel döneminde başlatılan tercüme faaliyetlerinin Türk kültürüne ilişkin özgü nesillerinin yayın sürecini başlatması bütün bunların devamı niteliğinde" diye konuştu.

Tevfik İleri'nin eğitim tarihinde yeri doldurulamaz bir faaliyet alanı geliştirdiğini vurgulayan Bakan Tekin, kendilerinin de bu felsefenin devamı niteliğinde bir noktada olduğunu söyledi.

Tekin, iyi insan yetiştirmek üzere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurguladıklarını belirterek, "Vatansever, merhamet sahibi, ahlaken sağlam, bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek konusundaki çabaları açısından bizim için de ufuk açıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmış. Bu vesileyle hem kendisine hem de birlikte demokrasi mücadelesi yürüttüğü, ilk demokrasi şehitlerimiz olarak kabul ettiğimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'ya da bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.