Bakan Tekin'in Öğretmene Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin'in Öğretmene Sürpriz Doğum Günü

06.06.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü sınıfta kutladı, mutluluk yaşattı.

1) BAKAN TEKİN'DEN SINIF ÖĞRETMENİNE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elinde çiçekle girdiği sınıfta ders anlatan öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü kutladı. Büyük heyecan yaşayan Altun, hayatında aldığı en ilginç doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saat 09.30'da beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'na gitti. Okulun giriş kapısında makam aracından inen Bakan Tekin protokolle birlikte 3-E sınıfına gitti ve kapıyı vurup elinde çiçekle içeri girdi. O sırada öğrencilerine ders anlatan Nermin Altun, karşısında Bakan Tekin'i görünce şaşırdı. Bakan Tekin'in tokalaştığı öğretmene, "Niye geldik" diye sordu. Öğretmen "Ziyaret için mi'ö deyince Bakan Tekin, "Bugün sizin doğum gününüzö diyerek çiçeği uzatıp günü kutladı ve bir de hediye paketi verdi. Duygulu anlar yaşayan öğretmen Nermin Altun, "Bu benim 30 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediye oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nermin Altun'un doğum gününü kutladıktan sonra öğretmenler odasına giden Bakan Tekin, "İllere gittiğimizde doğum günü olan öğretmenlerimize sürpriz yapıyoruz. Şimdi de sizlere sohbet edelim diye geldik. Var mı bize söylemek istedikleriniz' diyerek öğretmenleri dinledi.Bakan Tekin daha sonra okul bahçesinde çocuklarla bir araya gelip balon uçurdu ve onlara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAKAN TEKİN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gün boyu ziyaretlerin ardından saat 16.30'da Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, bu adımın ülkede kardeşlik ortamını pekiştireceğini ifade etti.Erzurum'da gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, kentte devam eden okul inşaatlarının toplam değerinin yaklaşık 5 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Bakan Tekin, yatırımların tamamlanmasının ardından Erzurum'un okul ihtiyacının kalmayacağını belirtti. Konuşmasında Türkiye'nin demokratikleşme sürecine de değinen Bakan Tekin, AK Parti'nin 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana yasaklarla mücadele ettiğini söyledi. Özellikle başörtüsü yasağının kaldırılmasını önemli bir kazanım olarak değerlendiren Tekin, bu konuda muhalefeti eleştirdi.Bakan Tekin, "Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarla mücadele ettik. Ancak muhalefet bu konuda net bir duruş sergilemiyor. Türkiye'de kültürel haklar konusunda da ilerleme sağladı. Bir zamanlar Kürtçe konuşmak suç sayılıyordu. Ahmet Kaya'nın yaşadığı linç girişimini hatırlayın. Bugün ise Kültür Bakanlığı Kürtçe tiyatro oyunları sahneliyor, Kürtçe eserler yayımlanıyor, okullarda Kürtçe seçmeli dersler veriliyor. Terörsüz Türkiye süreci yeni bir dönemin başlangıcı. Bu bayram, Türkiye'nin kardeşlik iklimi için özel bir anlam taşıyor. Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk. Cumhurbaşkanımıza bu mücadeledeki liderliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmasının sonunda tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bakan Tekin, sağlık, mutluluk ve huzur temennilerinde bulundu. Kürsüden inan Bakan Tekin tören alanına gelen misafirlerle tek tek tokalaştı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Doğum Günü, Etkinlik, Politika, Erzurum, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'in Öğretmene Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal’den resmen çuvalla para kazanacak Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak
Maliye’nin radarına bu kez de sporcular girdi Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
Yeşilçam’ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda
Doktorla ilgili iddianame hazır Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
O tarihe kadar süre verdiler Osimhen transferinde yeni gelişme O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu
Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
07:56
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
16:30
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
16:27
Real Madrid ile anlaştı Yeni Messi, Arda Güler’e rakip oluyor
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
16:22
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
15:46
Başkan Gülpınar’dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...
15:32
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı
14:55
Eyüpspor’dan büyük sürpriz Yeni teknik direktör belli oldu
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör belli oldu
14:32
Kurban Bayramı’nda Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
14:23
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 10:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'in Öğretmene Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.