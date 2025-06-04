Bakan Tekin Suriye Eğitim Bakanlığı ile yapılan heyetler arası toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin Suriye Eğitim Bakanlığı ile yapılan heyetler arası toplantıda konuştu Açıklaması

04.06.2025 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Suriye'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ayaklarının üstünde duran güçlü bir Suriye devleti olarak varlığını arzu ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Suriye'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ayaklarının üstünde duran güçlü bir Suriye devleti olarak varlığını arzu ediyoruz. Çünkü bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Bakanlık ile Suriye Eğitim Bakanlığı heyeti arasında düzenlenen "Bakanlık Birimleriyle İşbirliği Toplantısı"na katıldı.

İki ülke arasındaki eğitim işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Tekin, heyete teşekkür ederek, "Suriye'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ayaklarının üstünde duran güçlü bir Suriye devleti olarak varlığını arzu ediyoruz. Çünkü bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışı ve telkininin "Suriye'nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak mümkün olduğunca güçlendirilmesi" olduğunu belirten Tekin, MEB olarak bu konuda üstlerine düşeni yapmak istediklerini, diğer bütün bakanlıkların da aynı şekilde bu perspektiften baktığını anlattı.

Eğitimle ilgili neler yapılabileceğini Bakanlık ve Türkiye Maarif Vakfı olarak iki başlık altında değerlendiren Bakan Tekin, fiziki bina tasarımlarından teknolojik altyapıya, eğitim öğretim programlarının oluşturulmasından bunların takip edilmesine, sınav mekanizmalarından uluslararası göstergelere birçok konuda işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapılabileceğine işaret etti.

"Onların sorunlarının çözümü için destek olmak isteriz"

Tekin, son yıllarda Türkiye'nin eğitim ve öğretim ile ilgili temel göstergeler açısından uluslararası raporlarda da dikkati çekici bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2024 Aralık ayında açıklanan TIMSS raporlarında Avrupa'da en iyi ülkeyiz, OECD ülkeleri arasında ise ilk üçteyiz. Öte yandan, eğitimde teknolojik altyapının kullanılması ile ilgili olarak UNDP'nin raporlarında bu alanda neredeyse dünyadaki en iyi ülke olduğumuzun altı çiziliyor. Bu eğitim öğretim yılı başı itibarıyla beceri odaklı müfredat oluşturduk, bu da OECD'nin ilgili birimleri tarafından iyi uygulama örneği olarak dünyadaki ülkelere anlatılmak üzere değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitimde de çok güzel işler yaptık. Biz iyi olduğumuz her konuda kardeşlerimizin yanında olmak ve onların sorunlarının çözümü için destek olmak isteriz. Yaptığımız işlerin odağında kardeşlik hukukumuzu geliştirecek şeyler olması lazım."

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası geçerliliği olan diploma programını inşa etme yolunda çok iyi eğitim veren bir vakıf olduğunu belirterek, 55 ülkede hizmet veren vakfın diğer ülkelerde olduğu gibi Suriye'de de iyi eğitim hizmeti verebileceğini vurguladı.

"İşbirliği içinde bulunmak bizler için çok önemli"

Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Tekin'e, Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tekin'i ve Türk heyetini Suriye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını aktaran Annan, "Yüzyıllara dayalı mazisi olan bir ülkenin Milli Eğitim Bakanlığıyla aynı zamanda işbirliği içinde bulunmak bizler için çok önemli. Halihazırda yeni oluşmuş bir ülke için elimizden gelen gayreti ortaya koymak için fırsatları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko'nun selamlarını ileten Annan, Bakan Turko'nun en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti. Bakan Tekin de Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını aktardı.

Görüşmeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Suriye Eğitim Müşaviri, Suriye Eğitim Ataşesi, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in başkanlık ettiği toplantının ardından Suriye Eğitim Bakanlığı heyeti, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abdullah Tokur Ortaokulu ile Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin Suriye Eğitim Bakanlığı ile yapılan heyetler arası toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:00:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin Suriye Eğitim Bakanlığı ile yapılan heyetler arası toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.