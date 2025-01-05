Bakan Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütün partileri birliğe davet ederek, "Şimdi sıra terörü, silahlarıyla tarihe gömmekte.

05.01.2025 17:17
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütün partileri birliğe davet ederek, "Şimdi sıra terörü, silahlarıyla tarihe gömmekte. İnşallah bunun eşiğindeyiz ve terörü bitirerek, terör sorunundan Türkiye'yi, milletimizi kurtaracağız. Birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, iç cephemizi daha da güçlendireceğiz ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz inşallah." dedi.

AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Tunç, "dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu" sayılan AK Parti'nin, 11 milyon 135 bin üyesiyle bütün partilerin toplamını kat kat katlayan büyük bir parti olduğunu söyledi.

Bunun neredeyse yarıdan fazlasının kadın üyelerden oluştuğuna dikkati çeken Tunç, "Demek ki, kadınlar daha çok çalışıyor. Kadınlarımızın siyasete katılımı, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete atıldığı günden beri gerçekten çok önem verdiği bir konu. Gerek ana kademelerde yer alması, gerek kadın kollarımızın daha güçlü hale getirilmesiyle ilgili çok teşvikleri var. Siyasette kadın temsili bizim dönemimizde arttı. Siyasette kadın temsili şu anda yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı ve en fazla kadın milletvekili de AK Parti'de var. Şu anda 119 milletvekili var parlamentoda." diye konuştu.

Bakan Tunç, geçmişte kadınların başörtüsü nedeniyle kapı dışarı atıldığı noktadan bugün başörtülü milletvekillerinin kılık kıyafet özgürlüğünün alabildiğine uygulandığı, memur olabildikleri, üniversitelere gidebildikleri özgürlük ortamına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gelindiğini vurguladı.

Kadınların bu gerçeği unutmadığını, 22 yıldan bu yana iktidarda kalmalarının sebebinin milletin sesine kulak vermeleri, gençleri, kadınları dikkate almaları olduğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"O nedenle milletimiz hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi, yine vazgeçmeyecek inşallah. Kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 40'a yaklaştı. Yine kadın istihdamını yüzde 33'ün üstüne çıkardık. Kadınlarımızın gerek noktalarında gerek siyasi hayatta gerek iş gücüne katılım oranında gerçekten önemli mesafeler aldık. 'Kız çocuklarımız okusun' dedik ve kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili olarak kıymetli Hanımefendi Erdoğan'ın büyük gayretleri oldu, büyük teşvikleri oldu. Dolayısıyla kadınlara önem veren bir partidir AK Parti. Cumhur İttifakı'yla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz."

Demokratik, sivil, katılımcı anayasa mesajı

Tunç, Aile Bakanlığının kendi iktidarlarından kurulduğunu, böylece kadından, çocuktan sorumlu bir bakanlık ihdas ettiklerine değinerek, yine aile mahkemelerini kurduklarını, ailenin güçlendirilmesi ve kadının her türlü şiddetten korunmasıyla ilgili mevzuat yaptıklarını anlattı.

Ülkenin 81 bir vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattıklarını aktaran Tunç, bir taraftan altyapısıyla, üst yapısıyla, köyleri, beldeleri, şehirleri eğitimden sağlığa her alanda geliştirmenin gayreti içerisinde olurken, bir yandan da temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerinin, demokrasiyi yüksek standartlı hale kavuşturmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Bakan Tunç, ülkenin, milletin, "Türkiye Yüzyılı"nın başında demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşacağını söyleyerek, "Bundan şüpheniz olmasın. Meclis'te uzlaşmayla inşallah bunu gerçekleştirdiğimizde milletimize olan en önemli borçlarımızdan birini daha yerine getirmiş olacağız. Bizde ayrımcılık yok. Biz ırkı, rengi, dili, dini ne olursa olsun Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı ve değerli varlığı olarak görüyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. Ayrımcılık yapsaydık zaten 22 yıldan bu yana iktidarda kalamazdık. Hakkari'ye de üniversite yaptık, Bartın'a da. Yüksekova'ya da havaalanı yaptık, Çaycuma'ya da. Şırnak'a da üniversite getirdik, Çankırı'ya da. Hakkari'ye, Van'a, Diyarbakır... O bölgede özellikle bir kısım çevrelerin 'ayrımcılık yapıyor' kara propagandasına karşı hizmette ve icraatta, doğu-batı, güney-kuzey hiçbir ayrım yapmadan her bir köşeye AK Parti'nin eserlerini götürdük." şeklinde konuştu.

Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettiklerini, AK Parti'den önce 90'lı ve daha önceki yıllarda "Kürt sorunu" diye nitelendirilen sorunu da ortadan kaldıranın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğuna işaret eden Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde, bir anne hapisteki çocuğuyla kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mahkemeye düştüğünde ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Ana dilde seçimlerde propaganda yapılamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kürtçe yayın yapan devlet televizyonuna kavuştuk ve bir kısım çevrelerin özellikle yakındığı, içeriden ve dışarıdan sürekli eleştiri konusu olan Kürt sorununu tarihe karıştıran, birlik ve beraberliğimizi, bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir, şimdi de Cumhur İttifakı'dır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyorum. Şimdi sıra terörü, silahlarıyla tarihe gömmekte. İnşallah bunun eşiğindeyiz ve terörü bitirerek, terör sorunundan Türkiye'yi, milletimizi kurtaracağız. Birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, iç cephemizi daha da güçlendireceğiz ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz inşallah."

Kongrede, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da konuşma yaptı.

Tek listeyle girilen seçimde Evren Ayvaz, partisinin kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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