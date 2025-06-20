Bakan Tunç Karne Dağıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de ortaokul öğrencilerine karne dağıttı.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Tunç, Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Tunç, öğrencileri kutladı, öğretmenlere ve ailelere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri'nin eğitim ve öğretime çok önem verdiğini, hem ticaretin hem de ekonominin kalbi olan şehrin aynı zamanda hayırseverleriyle de bilindiğini belirten Tunç, "Bugün karne törenini yaptığımız Osman Ulubaş Ortaokulu gibi Osman amcamızın Kayseri'de yaptırdığı 16 okul var. Kendisine şükran borçluyuz. Eğitim, öğretime sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Osman abi gibi Kayseri'de eğitime destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz, onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Eğitimin önemine dikkati çeken Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Eğitim bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. Bizim en önemli gücümüz insan kaynağımız. İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım ki ülkemiz güçlü olsun, dünyada söz sahibi olsun. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunabilmemiz için insan kaynağımızın güçlü olması lazım. O nedenle çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi lazım. Geleceğimizin teminatı gençlerimize büyük önem vermemiz lazım. Bu anlamda Kayseri'miz önde gelen illerimizden. Hayırseverlerimiz bu konuda devletimize büyük destek sağlıyorlar, onlara müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız eğitime büyük bir önem veriyor. Bütçede en fazla kaynağı eğitime ayırıyor, çocuklarımıza, geleceğimize ayırıyor. Her türlü imkanlar, gençlerimizin, eğitimcilerimizin emrinde olmaya devam edecek."

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin güzel sonuçlar almasını dileyen Tunç, hafta sonu da üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar ve zihin açıklığı diledi.

Bakan Tunç, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları, spor yapmaları ve sosyal medyadan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Hayırsever Osman Ulubaş da öğrencilere öğretmenlerinin kıymetlerini bilmesini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, öğrencilere karnelerini verdi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende öğrenciler Bakan Tunç ve beraberindekileri dans gösterisiyle karşıladı.