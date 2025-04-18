Bakan Tunç, Müzik Sektörü Sorunlarını Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Müzik sektöründe fikri haklar ve telif konularında yaşanan sorunların çözümü üzerine değerlendirmelerde bulunduk, yapılabilecek çalışmaları konuştuk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.