Bakan Tunç: Resen Soruşturma Başlatılmıştır - Son Dakika
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Bakan Tunç: Resen Soruşturma Başlatılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sorularının sızdırıldığı iddialarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, gerçeğe aykırı iddialar ve sosyal medya paylaşımlarının halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, adayların huzurunu ve kurumların saygınlığını bozmaya yönelik gerçek dışı paylaşımların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Adaylara başarılı bir sınav geçirmeleri ve istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmeleri temennisinde bulundu.

09.06.2024 19:46
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BAKAN TUNÇ: RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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