Bakan Uraloğlu AA Editör Masası'na Katılıyor

Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Uraloğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda ulaştırma alanında yapılan yatırımlara ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Uraloğlu'na, Kalkınma Yolu ve Orta Koridor ile ilgili çalışmalarda gelinen son aşama, Türkiye'nin hızlı tren projelerine ilişkin gelişmeler, temmuz ayı başında uzaya fırlatılan Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ne zaman hizmete alınacağı, kişisel verilerin sızdırılması iddiaları dahil, ulaştırma ve haberleşme alanına ilişkin birçok soru yöneltilecek.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.