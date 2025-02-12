Bakan Uraloğlu Cenevre'de Ulaşım Toplantısına Katıldı

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ITC 87. Oturumu 2. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

CENEVRE - laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu 2. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu 2. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'in konuşmalarında vurguladığı gibi, iç ulaşımda iklim eyleminin teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir ve dayanıklı ulaşım sistemleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.