Bakan Uraloğlu'ndan Karikatür Tepkisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir mizah dergisinde yayımlanmasına tepki gösterdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dergide yayımlanan, alemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V) ve yine peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır. Bu, insanlık için en güzel örnek olan Peygamberi'ne sevdalı Müslümanlara karşı yapılan provokasyon ve edepsizliktir, had bilmezliktir, suçtur. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak bu paçavra ve şahıslar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu tür alçak hareketlere asla sessiz kalmayacağız."