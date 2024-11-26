Bakan Yardımcısı Yılmaz Musul Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Yılmaz Musul Heyeti ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Musul Valisi ed-Dehil ile Ankara'da bir araya geldi.

26.11.2024 19:18
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz, Ankara'da Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki Musul Vilayet Meclisi üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nuh Yılmaz, Diplomasi, Politika, Güncel, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Yılmaz Musul Heyeti ile Görüştü - Son Dakika

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