Bakan Yardımcısı Yılmaz Musul Heyeti ile Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz, Ankara'da Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki Musul Vilayet Meclisi üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.