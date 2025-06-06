Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı

Bakan Yumaklı\'dan orman yangını uyarısı
06.06.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sıcak havalarda ateş yakmamaları için vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaşanabilecek orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor." dedi.

Yumaklı, Kastamonu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada konuşan Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların sevinç günleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Hepimizin televizyonlarda aylardır izlediği başta Gazze olmak üzere çoluk çocuk, genç yaşlı demeden bırakın bayramın sevincini yaşamak, normal hayat hakkı bile tanınmamış bütün mazlumların da en kısa zamanda bu bayram vesilesiyle huzura ve barışa ulaşmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yumaklı, terörsüz Türkiye ile ülkenin ve Türk milletinin gelişmesine dair yeni projeler oluşturulacağını belirtti.

Güçlü ve büyük Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını her daim ifade ediyoruz. Özellikle Türkiye'nin bir umut noktası olması, ülkemizin bir barış adası olması, bütün ülkelerin problemlerinde adaletli şekilde kendilerine öneriler sunulacağından hareketle hem Türkiye'mize hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza olan teveccüh bugünlerde Türkiye'nin bu manadaki önemini ortaya çıkarmış vaziyette. Özellikle yakın komşumuz Suriye'den başlamak üzere dünya için büyük bir tehdit arz eden Ukrayna- Rusya savaşı da inşallah bu barış ataklarıyla ülkemizde o ülke halklarının feraha ermesiyle sona erecektir."

Bayramlarda yaşanan trafik kazalarına dikkati çeken Yumaklı, vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

"Bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum"

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nın havaların sıcak olduğu döneme denk geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor. Bunu söndürmek için verilen o uğraşı zaman zaman hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Sadece bir ağaç yangınından bahsetmiyoruz, orada yaşayan her türlü canlının hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında mutlaka ormanlık alanlar ya da ormanlık alanlara yakın alanlar başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum. Bu sene, orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun."

Bayramlaşma programına Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programının ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Kurban Bayramı, Orman Yangını, Hava Durumu, kastamonu, Güvenlik, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi
DSÖ’den Gazze’deki hastaneler için acil koruma çağrısı DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için acil koruma çağrısı
İstanbul’da kurbanlık dana yola atladı, ayağını kırdı İstanbul'da kurbanlık dana yola atladı, ayağını kırdı
Husiler: İsrail Havalimanı’na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

19:33
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
19:17
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
16:50
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
10:19
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı Galatasaray’dan yeni transferine büyük şok
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
09:45
Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi
Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi
09:35
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor
09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 20:30:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.