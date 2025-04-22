Bakanlar Gençlerin Kültürel Katılımını Görüştü

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görüştü.

Bakan Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, gençlerimizin kültürel hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kültür ve sporun birleştirici gücünü gençlerimiz için daha erişilebilir kılacak ortak adımları ele aldık. Gençlerimizin yaratıcılığını, dinamizmini ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."