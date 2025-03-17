Bakanlar Sahipsiz Köpekleri Görüştü

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek sahipsiz köpekler konusunu görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendisini ziyaret ettiğini duyurarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı Bakanlığımızda misafir ederek, ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."