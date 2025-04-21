Bakanlık\'tan Mükremin Gezgin\'e Suç Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.





BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına 'ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

TEPKİ YAĞDI!

Skandal görüntülerin ardından sosyal medyada kullanıcılar çok sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Bu ve bunun gibilerin sosyal medya hesapları kapatılmalı."

"Cidden atin sunu hapse dışarı da salmayın yeter ya bu ne cidden."