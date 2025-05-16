Bakırhan'dan Ortak Vatan Çağrısına Tepki - Son Dakika
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Bakırhan'dan Ortak Vatan Çağrısına Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, ortak vatan çağrısını eleştirerek Lozan'ın sınırlarını sorguladı.

16.05.2025 00:44
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(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan'ın neresini tartışıyor, Türkiye'nin neresini bölüyor?" dedi.

Bakırhan, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan şöyle konuştu:

"Dönem değişti, Ortadoğu'da iktidarlar değişiyor, yeni ittifaklar ortaya çıkıyor. Lübnan'da kimi bölgesel güçler gücünü kaybetti. Artık çatışmaların, savaşların dönemi değil. Orta Doğu'daki o mezhepçi yönetimler birer birer tasfiye oluyor. Ülkemizde de Orta Doğu değişirken, Berlin Duvarı nasıl Tamil'i Srilanka'yı etkiliyorsa, Orta Doğu'daki gelişmelerin bizi etkilememesinden bahsedemeyiz. Dönem değişiyor, demokratikleşme, farklılıkları kabul etme, birlikte yaşama en büyük güvenlik budur. Türkiye'nin en büyük güvenliği kullanmış olduğu silahlar ve askeri gücü değil, içeride sağlamış olduğu toplumsal barıştır. Çatışmanın son bulduğu bir ülke bölgenin de en büyük gücü olur."

"Herkesin tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir"

Bakırhan, "DEM Parti Anayasa'da vatandaşlık tanımının değişmesini talep ediyor mu?" sorusuna, "Türkiye'de yaşayan 85 milyonun tamamı Türk değildir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale'de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu ülkenin her taşında hepimizin dedelerinin alın teri var. Bu coğrafya hepimizindi ve yüzyıllardır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur." yanıtını verdi.

"Türkiye'de beraber yaşamak dışında tek bir şey ima eden bir nokta söz konusu mu?"

Bakırhan, "Silah bırakılması süreci sonrası PKK Türkiye'ye karşı mücadele etmeye devam edecek iddiaları doğru mu?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Kesinlikle böyle bir durum yok. Böyle bir algı oluşturuluyorsa da Türkiye halkları buna inanmasınlar. Sahici, gerçekçi, Türkiye coğrafyasına demokrasi talep eden insanlardan bahsediyoruz. Kongre kararlarını hep beraber okuduk. Orada gerçekten Türkiye'nin üniter yapısıyla, Türkiye'de beraber yaşamak dışında tek bir şey ima eden bir nokta veya soru işareti söz konusu mu?"

Lozan tartışmaları

Lozan tartışmalarına ilişkin Bakırhan, "Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan'ın neresini tartışıyor, Türkiye'nin neresini bölüyor?" dedi.

"Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor"

Silah bırakma sürecini uzatmamak gerekiyor. Sürecin uzaması kimi provokasyonların, sabotajların, olumsuz bakanların farklı bir şekilde sürece dahil olmalarını getirebilir. Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor.

"Bu işin muhatapları olan bizlere neden sormuyorlar?"

Özerklik tartışmalarına ilişkin soruya Bakırhan, "Bu işin muhatapları olan bizlere neden sormuyorlar? Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil yerel demokrasi olsun diyoruz." diye yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, Orta Doğu, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırhan'dan Ortak Vatan Çağrısına Tepki - Son Dakika

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