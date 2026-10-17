Bakırhan ve Hatimoğulları, Keldani ruhani lider Anar için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Bakırhan ve Hatimoğulları, Keldani ruhani lider Anar için başsağlığı mesajı yayımladı

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Bakırhan ve Hatimoğulları, Keldani ruhani lider Anar için başsağlığı mesajı yayımladı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Keldani ruhani lider ve Diyarbakır Başpiskoposu Sabri Anar'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakırhan, Anar'ın Keldaniliğin yaşatılmasına ve barışa emek verdiğini belirtti; Hatimoğulları tüm Hristiyan cemaatine başsağlığı diledi.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri ve Diyarbakır Başpiskoposu Sabri Anar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayımladı. Bakırhan, Anar'ın Keldaniliğin yaşatılmasına ve halkların barış içinde yaşamasına emek verdiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Sabri Anar'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

BAKIRHAN: "HALKLARIN BİR ARADA VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASINA EMEK VEREN SABRİ ANAR'I SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Bakırhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Keldanilerinin ruhani lideri ve Diyarbakır Başepiskoposu Mgr. Sabri Anar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Mezopotamya'nın kadim inanç ve kültürlerinden biri olan Keldaniliğin yaşatılmasına, halkların bir arada ve barış içinde yaşamasına emek veren Mgr. Sabri Anar'ı saygı ve rahmetle anıyorum.

Başta Keldani cemaati olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm Hristiyan alemine başsağlığı ve sabır diliyorum."

HATİMOĞULLARI: "TÜM HRİSTİYAN CEMAATİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM"

Hatimoğulları da paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri ve Diyarbakır Başpiskoposu Monsenyör Sabri Anar'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim.

Ailesine, yakınlarına, Keldani Katolik Kilisesi'ne ve tüm Hristiyan cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA
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