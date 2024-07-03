Bakırköy Adliyesi'nde Savcı ve Başsavcı Vekilleri İçin Veda Töreni Düzenlendi

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Bakırköy Adliyesi'nde cumhuriyet başsavcısı olarak yeni görev yerlerine atanan savcı ve başsavcı vekilleri için veda töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Şenol, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Sağlam ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yunus Tunç için Bakırköy Adliyesi Atrium Alanı'nda veda töreni düzenlendi.

Bakırköy Adliyesi'nden hatıra olması için Şenol, Sağlam ve Tunç'a plaket, hediye ve çiçek takdim edildi.

Törene, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.