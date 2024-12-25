Bakırköy\'de Noel Ayini Yapıldı

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Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde, Noel ayini yapıldı.

Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel bayramı dolayısıyla düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den ayetler okundu, dualar edildi.

Ayin sonrası kilisedeki cemaat, birbiriyle bayramlaştı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, ayin sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayine katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Gürdal, "Bu kilise, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi. Bu kadar kalabalığı da alabilecek tek kilise. İstanbul'da daha büyük bir kilisemiz yok. Kalabalık cemaati görmek bizi heyecanlandırdı. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanı'mıza, bu kilisenin temelini atıp açılışını yapmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kalabalık cemaat de bugün İsa Mesih'in doğumunu kutladı." ifadelerini kullandı.