Bakırköy\'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

İstanbul Bakırköy'de bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataköy Bulvarı Sinan Erdem Spor Salonu önünde duran bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.