Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı

Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanede tedavi gören O.B, açık otopark olarak kullanılan hastanenin bahçesine indikten bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan O.B. aynı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli ve beraberindeki kişi yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine hastanenin önüne gelerek inceleme yaptı.
Şüpheli ve beraberindeki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis tarafından saldırıya karıştığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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