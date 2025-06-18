Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı

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Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
18.06.2025 19:22
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Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
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Bakırköy'de özel bir hastanede tedavi gören bir şahıs, hastanenin bahçesinde kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanede tedavi gören O.B, açık otopark olarak kullanılan hastanenin bahçesine indikten bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

AĞIR YARALANDI

Saldırıda ağır yaralanan O.B. aynı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli ve beraberindeki kişi yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine hastanenin önüne gelerek inceleme yaptı.

Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli ve beraberindeki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis tarafından saldırıya karıştığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Hastane, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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