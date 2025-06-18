Tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı

Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanede tedavi gören O.B, açık otopark olarak kullanılan hastanenin bahçesine indikten bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANDI

Saldırıda ağır yaralanan O.B. aynı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli ve beraberindeki kişi yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine hastanenin önüne gelerek inceleme yaptı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli ve beraberindeki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis tarafından saldırıya karıştığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.