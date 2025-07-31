Bakırköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rauf Orbay Caddesi'nde Atatürk Havalimanı istikametinde ilerleyen Ömer Yılmazer idaresindeki 34 KJZ 627 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Araç yangını dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Ticari Araç Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?