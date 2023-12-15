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Bakırköy'de TIR Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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Bakırköy'de TIR Üst Geçide Çarptı

Bakırköy'de bir TIR, dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sıkıştı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR geri manevra ile kurtarıldı.

Bakırköy\'de TIR Üst Geçide Çarptı
15.12.2023 - 15:57,  Güncelleme: 16:02
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BAKIRKÖY'de yine aynı yerde bir TIR, dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sıkıştı. Kaza nedeniyle sahil yolu havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken TIR geri manevra ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Yeşilköy Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.  Geçtiğimiz günlerde otomobil yüklü olan TIR üst geçide takılmış ve 3 otomobilde hasar oluşmuştu. Yine aynı yerde Ali Yanık idaresindeki 47 AAL 938 plakalı TIR da aynı üst geçide çarptı. TIR üst geçidin altında sıkıştı. Kazada üst geçitte ve TIR'ın dorsesinde hasar oluşurken bir  şerit trafiğe kapandı.   Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 şerit olan yolu bir süre tek şeride düşürdü. Şoför Ali Yanık ise kontrollü olarak sıkışan TIR'ı geri geri manevra yaparak TIR'ı sıkıştığı yerden kurtardı. TIR şoförü başka yola yönlendirilirken kapalı olan şeritte trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA
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