BAL Takım Oyuncusu Maç Öncesi Sahada Evlenme Teklifinde Bulundu - Son Dakika
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BAL Takım Oyuncusu Maç Öncesi Sahada Evlenme Teklifinde Bulundu

BAL Takım Oyuncusu Maç Öncesi Sahada Evlenme Teklifinde Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Tepecikspor ile Kütahya ÖİKH spor arasındaki maç öncesi sol stoper oyuncusu Rıdvan Kaval, takım arkadaşlarının desteğiyle saha ortasında kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız arkadaşı da bu teklife 'evet' yanıtı verdi ve çift mutlu bir şekilde evlilik yolunda ilerlemeye karar verdi.

17.03.2024 19:32
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL (Bölgesel Amatör Lig) takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Bölgesel Amatör 4. grup 23. haftasında Tepecik spor ile Kütahya ÖİKH spor Tavşanlı Ada Stadı'nda karşıya gelmek için sahaya çıktı.

Tepecikspor'da forma giyen sol stoper oyuncusu Rıdvan Kaval'ın (27) takım arkadaşları, ellerinde pankartla saha ortasına gelerek "Benimle evlenir misin? Selda" yazılı pankartı açtı.

Kız arkadaşı Selda Kaval'ı tribünden sahaya davet eden Kaval, diz çökerek kız arkadaşına elindeki yüzükle evlenme teklifinde bulundu.

Selda Kaval da bu teklife "evet" yanıtıyla cevap verdi.

Kaval, gazetecilere, takım arkadaşlarının bu sürpriz teklife destek verdiğini söyledi.

Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Kaval, "Evlenme teklifim güzel oldu. Hem sahada hem de ömür boyu mutlu olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAL Takım Oyuncusu Maç Öncesi Sahada Evlenme Teklifinde Bulundu - Son Dakika

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