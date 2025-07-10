Balçova'da Uçuruma Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Furkan B'nin kullandığı 35 JC 2571 plakalı özel bir firmaya ait kamyon, Limontepe kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan Furkan B, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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