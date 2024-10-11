Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Logo İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Logo İddialarına Yanıt

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni belediye logosu için 480 milyon TL harcandığı iddialarını yalanlayarak, bu bilgiye ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

11.10.2024 10:03  Güncelleme: 11:03
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'de yeni belediye logosu için 480 milyon TL harcandı" iddialarına ilişkin, "Yeni logo için herhangi bir ücret ödendiği iddiası tamamen asılsızdır. Bu yalan ve iftiralar bizi asla yıpratamayacak, tam aksine Balıkesir'imiz için çalışma şevkimize güç katacaktır. Bu iftirayı atanlar hakkında gerek şahsım gerekse belediyemiz adına derhal hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

Başkan Akın, vatandaş ziyaretleri sırasında bir gencin sorusu üzerine yeni logoya ilişkin iddialara sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Yeni logo için ücret ödendiği iddiasının tamamen asılsız olduğunu ve söz konusu iddiaları yargıya taşıyacaklarını söyleyen Akın, şu açıklamayı yaptı:

"Çarşı ziyaretinde karşılaştığımız genç bir evladımızın yanlış bilgilerle donatılarak sorduğu bir soru üzerine önce trol hesaplar ardından da havuz medyası aracılığıyla paylaşılan 'Balıkesir'de yeni Belediye logosu için 480 milyon TL harcandı' başlıklı mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlarla ilgili olarak;

Yeni logo için herhangi bir ücret ödendiği iddiası tamamen asılsızdır.

Bu bilgi, yeni logonun kullanılmaya başlandığı dönemde bizzat benim açıklamamla duyurulmuş ve bir devlet kurumu olan Belediyemizin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştır.

Stoktaki hiçbir evrak ya da doğal ömrünü tamamlamamış hiçbir tabelada logo için değişiklik yapılmamıştır. Logo değişimi stoklar tükendikçe ya da doğal sebeplerle eskimiş tabelalarda gerçekleştirilmektedir. Zorunlu ve modernizasyon çalışmaları yapılması gereken yerler haricinde logo değişimi için Belediye bütçesinden ek bir gider kalemi kullanılmamakta ve ek bir satın alma yapılmamaktadır.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki: Balıkesir'de o eski alışkanlıkların olduğu dönem sona ermiş, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışı göreve başlamıştır. 480 milyon TL'yi bir logo yenileme ücreti olarak vermeyi hayal edebilecek anlayışa kimlerin sahip olabileceği herkesin malumudur.

Milletin parasını, yetimin hakkını har vurup harman savuran ve 18 milyar TL borçla Belediyeyi devreden zihniyet, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Balıkesir halkının yüksek iradesiyle gereken cevabı almıştır. Hemşehrilerimizin bu cevabından gereken dersi çıkarmayan malum kesimlerin yalan, hezeyan ve iftiralarla dolu açıklamaları her zaman kaybetmeye mahkum olacaktır. Bu yalan ve iftiralar bizi asla yıpratamayacak, tam aksine Balıkesir'imiz için çalışma şevkimize güç katacaktır. Bu iftirayı atanlar hakkında gerek şahsım gerekse Belediyemiz adına derhal hukuki süreç başlatılacaktır."

Kaynak: ANKA

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